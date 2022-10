Hà Nam: Bắt Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao vì vi phạm về đất đai

Nguyễn Trung Văn - nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và Lại Tuấn Anh, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm về quản lý đất đai.



Cơ quan tố tụng tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Trung Văn. (Nguồn: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam)





Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết vừa phê chuẩn khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Trung Văn, sinh năm 1970, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, hiện đang là Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng và Lại Tuấn Anh, sinh năm 1985, trú tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự.



Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng phê chuẩn khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1984, trú tại tổ 4, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao.



Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Trung Văn, Lại Tuấn Anh, Phan Thị Ngọc Thương đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập, ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.



Hiện, vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Nam điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của những cá nhân, tổ chức có liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)