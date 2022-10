Điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 8 tử vong khi rơi từ tầng 4

Nạn nhân được xác định là em N.N.M.N (sinh năm 2009, trú tại KP2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa), là học sinh lớp 8/1 trường Trung học cơ sở Bình Đa, thành phố Biên Hòa.



Trường THCS Bình Đa, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tuệ Mẫn)



Tối 9/10, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 4 xuống sân trường.



Nạn nhân được xác định là em N.N.M.N (sinh năm 2009, trú tại KP2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa), là học sinh lớp 8/1 trường Trung học cơ sở Bình Đa, thành phố Biên Hòa.



Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/10, trong giờ ra chơi, bất ngờ N rơi từ tầng 4 xuống sân trường Trung học cơ sở Bình Đa. Phát hiện sự việc, nhà trường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, N đã tử vong sau đó.



Nhận tin báo, Công an thành phố Biên Hòa đã xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân.



Theo lãnh đạo trường Trung học cơ sở Bình Đa, em N. có học lực trung bình và có hạnh kiểm tốt. Mọi sinh hoạt, học tập ở trường của em trước đó đều diễn ra bình thường.



Lớp học của khối 8 nằm ở tầng trệt khối trường học. Còn tầng 4 - vị trí nữ sinh N rơi xuống là khu vực các phòng chức năng và phòng tin học.



Một số học sinh phát hiện N ở ngoài lan can bảo vệ. Sau đó, nữ sinh này rơi xuống sân trường. Theo camera nhà trường ghi nhận, sau 2 tiết học môn tiếng Anh, đến giờ ra chơi, N đi cầu thang bộ lên tầng 4 dãy nhà đa năng, trèo ra ngoài lan can và sau đó xảy ra sự việc.



Hiện nhà trường đã tổ chức xuống thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình em N.

Theo Lê Xuân (TTXVN/Vietnam+)