Đăng tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại SCB, 2 người bị xử phạt

(GLO)- Ngày 12-10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa triệu tập làm việc với đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, tạo tâm lý bất an, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng 8-10, đối tượng T.H.Q. (28 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại SCB.

T.H.Q. thừa nhận hành vi này nhằm mục đích câu view, câu like, quảng cáo cho việc mua bán bất động sản cá nhân.

Đối tượng Q. tại Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam. Ảnh Công an tỉnh Hà Nam

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.H.Q. về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin gây hoang mang trong Nhân dân quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) mời ông Nguyễn Kiên Quyết (40 tuổi, trú TP. Phủ Lý) lên làm việc về hành vi tự ý soạn thảo, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tác động, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Nguyễn Kiên Quyết là vi phạm pháp luật và đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

