Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ liên quan các chuyến bay giải cứu

(GLO)- Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến người nhập cảnh và các chuyến bay tự trả phí.

Theo đó, Bộ Công an yêu cầu thống kê cung cấp toàn bộ hồ sơ resort, khách sạn đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí cách ly, bao gồm cả hồ sơ những khách sạn không được chọn là địa điểm cách ly.

Công dân Thanh Hóa lên máy bay về quê tránh dịch

Người Lao Động thông tin, những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort (đơn vị đầu mối hồ sơ, đơn vị phối hợp) xin là địa điểm cách ly. Cung cấp tài liệu thể hiện quá trình giải quyết từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn địa điểm cách ly. Danh sách những cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ của khách sạn, resort (cán bộ đề xuất, ký trình, ký ban hành…).

Về chủ trương xin cách ly, thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức "chuyến bay giải cứu" tự trả phí. Những doanh nghiệp nào được cấp và không được cấp chủ trương cách ly; lý do không cấp chủ trương cách ly; những doanh nghiệp cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.

Bộ Công an cũng yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp xin chủ trương cách ly để đưa chuyên gia, nhân công từ nước ngoài về nước cách ly tại địa phương, cung cấp địa chỉ các cá nhân đăng ký sau khi kết thúc thời gian cách ly.

Hình ảnh TP. Thanh Hóa áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 tháng 9-2021. Ảnh: Đặng Trung

Bên cạnh đó, yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu thể hiện quá trình tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp từ khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đến khi ban hành quyết định chủ trương cách ly và phải nêu rõ danh sách những cá nhân tham gia giải quyết từng hồ sơ của doanh nghiệp.

Công văn cũng đề nghị Thanh Hóa cung cấp hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi đã được Tổ 5 của Bộ Công an cấp phép thực hiện chuyến bay. Việc giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn như thế nào, những đơn vị nào tham gia, danh sách đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly và kết quả kèm theo.

Ngoài ra, Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa sao lưu, cung cấp báo cáo định kỳ hàng tháng và đột xuất (nếu có) về công tác tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh mà UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp thực hiện và gửi nội dung trả lời trước ngày 1-11.

Theo hồ sơ, trong đại dịch Covid-19, Việt Nam có khoảng 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt Nam về nước. Đến ngày 7-10, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can liên quan vụ "chuyến bay giải cứu". Trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế...