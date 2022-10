Bình Thuận: Xe khách đâm vào đuôi xe bồn làm 9 người bị thương

Sáng 3/10, Xe khách giường nằm chạy từ hướng Phú Yên vào Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào đuôi xe bồn, khiến tài xế xe khách bị gãy chân và 8 hành khách bị thương.



Vụ va chạm khiến tài xế xe khách bị gãy chân và 8 hành khách bị thương. (Nguồn: conglyxahoi)



Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 2/10, xe bồn chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ thành phố Phan Thiết đi Thành phố Hồ Chí Minh khi đang lưu thông đến khu vực thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) thì bất ngờ bốc cháy phần cabin.



Tài xế xe bồn đã may mắn kịp thoát ra khỏi xe song phần đầu cabin xe bị thiêu rụi hoàn toàn.



Công an Hàm Thuận Nam đã huy động lực lượng dập tắt vụ cháy và tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.



Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ 30 ngày 3/10, xe khách giường nằm biển kiểm soát 78B-00518 chạy từ hướng Phú Yên vào Thành phố Hồ Chí Minh khi đến khu vực trên đã đâm vào đuôi xe bồn tại hiện trường.



Vụ va chạm khiến tài xế xe khách bị gãy chân và 8 hành khách bị thương. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam.



Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hàm Thuận Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

