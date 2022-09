Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước cơn bão có cường độ mạnh

(GLO)- Sáng 27-9, Thủ thướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương về công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (Noru).

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố như: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống thiên tai cấp tỉnh. Ngoài ra còn có điểm cầu trực tuyến tới trụ sở UBND cấp huyện, xã ven biển và vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão và sạt lở cao.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng-chống thiên tai: Tính đến 4 giờ ngày 27-9, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Bình Định khoảng 470 km về phía Đông với sức gió cấp 14, giật cấp 16, tốc độ 20-25km/h.

Sáng 27-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương về công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (Noru). Ảnh: MINH NGUYỄN

Dự báo bão di chuyển nhanh 20-25km/h, mạnh nhất đạt cấp 14-15, giật cấp 17. Bão đổ bộ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định với gió cấp 12-13, giật cấp 14-15 vào rạng sáng 28-9 (rủi ro thiên tai cấp 4); thời gian lưu bão ảnh hưởng đến đất liền khoảng 12 tiếng đồng hồ. Sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định từ chiều 27-9. Triều cường cao nhất thời điểm bão ảnh hưởng đến ven biển các tỉnh lúc 23 giờ ngày 27-9 là 1,3 m.

Bão số 4 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung và Bắc Tây Nguyên với lượng mưa 250-350 mm, gây ra một số đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định, đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt. Tại Thừa Thiên Huế có 4/8 huyện với 58 xã; Quảng Nam có 6/11 huyện với 74 xã có nguy cơ ngập lụt với độ sâu trung bình từ 0,3-0,6 m.

Đến nay, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đã rà soát, sẵn sàng sơ tán 398.556 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 4. Các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ ngày 27-9. Các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định đã hoàn tất công tác hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tổ chức sơ hàng trăm ngàn hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở, nhất là tổ chức di dời người dân vùng ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Công tác di dời dân được triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thiện, tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, người dân đã chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực thực phẩm, di dời đến những nơi ở kiên cố trên địa bàn.

Tại tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã chỉ đạo thông tin toàn diện đến các cấp cơ sở; đồng thời ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26-9-2022 về việc tập trung ứng phó với bão số 4 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai tỉnh đã có công văn chỉ đạo việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4, rà soát, tổ chức di dời các vị trí nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tỉnh đã chủ động tiếp nhận thông tin về cơn bão số 4 từ ngày 24-9 đến ngày 26-9 để kịp thời chỉ đạo người dân chằng chống nhà cửa hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bên cạnh việc chỉ đạo bảo vệ tính mạng, tài sản, hoa màu của người dân, UBND tỉnh Gia Lai còn yêu cầu các chủ hồ, đập tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Đối với các hồ đã đầy nước phải chủ động điều tiết để đảm bảo cao trình mực nước đón lũ theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xảy ra lũ theo quy định; phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ đầy nước, hồ có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia cuộc họp trực tuyến về công tác phòng-chống lụt bão tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: MINH NGUYỄN

Cùng với đó xác định các vị trí ngập lụt, sạt lở đất để cảnh báo, chủ động di tản người dân đến nơi tránh trú an toàn, nghiêm cấm người dân qua lại nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Chỉ đạo việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố và các cấp cơ sở, không để mất địa bàn.

Tại cuộc họp, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cho biết: Đến thời điểm này, các địa phương khu vực miền Trung đã vào cuộc quyết liệt, sát sao với công tác chuẩn bị phòng-chống bão. Tuy nhiên, bão đổ bộ ngày càng gần, cho thấy rõ hơn cấp độ nguy hiểm. Do vậy, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Thủ tướng chỉ đạo nâng quan điểm chỉ đạo lên một cấp nữa để bảo vệ tài sản và tính mạng người dân. Đặc biệt, hiện tại, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định còn 19 tàu đang trong vùng nguy hiểm cần khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, cần phải vận động người dân rời khỏi tàu thuyền. Vùng ven biển kết hợp triều cường, sóng cao có thể phá vỡ hệ thống đê bao, cơ sở hạ tầng. Do vậy, các địa phương vùng ven biển cần tăng cường hơn nữa, chủ động hơn nữa công tác chuẩn bị; các khu vực miền núi cần đề phòng sạt lở, phát hiện kịp thời chủ động xử lý nguy cơ sạt lở; hệ thống thông tin liên lạc cần được đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống không để cô lập, mất liên lạc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí với quan điểm công tác phòng-chống bão phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống “cao hơn 1 cấp” để có sự chủ động chuẩn bị, nếu chuẩn bị tốt thì khi cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh hơn dự kiến thì vẫn bảo đảm an toàn, ngược lại nếu bão đổ bộ mạnh hơn dự kiến mà không chuẩn bị tốt thì thiệt hại sẽ lớn. Trên tinh thần này, các địa phương cần thống nhất quan điểm chỉ đạo. Mục tiêu lớn nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước cơn bão có cường độ mạnh.

Hiện cơn bão đã tăng lên 2 cấp, rất khó dự đoán trong khi khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế để giảm thiểu thiệt hại về người, nhất là những địa phương có cơn bão đi qua. Yêu cầu Ban Phòng-chống lụt bão, các bộ ngành, địa phương cương quyết di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác chuẩn bị phải khẩn trương, quyết liệt nhất, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi diện biến bão thông tin kịp thời, chính xác để công tác ứng phó, phòng-chống bão một cách hiệu quả; các phương tiện thông tin đại chúng dành thời lượng, thời gian tuyên truyền kịp thời.

Tại Gia Lai, công tác phòng-chống bảo số 4 (Noru) cũng tích cực được chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện. Ảnh: MINH NGUYỄN

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần huy động hệ thống chính trị vào cuộc, hoãn các cuộc hợp không cần thiết để triển khai các biện pháp ứng phó; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ xuống các địa bàn để tập trung chỉ đạo, rà soát; tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, không để người dân ở lại trên tàu thuyền, nhà ở thiếu an toàn; những nơi ngập sâu. Đặc biệt, người dân ở vùng ven biển cần phải được sơ tán một cách sớm nhất, cần thiết phải tổ chức lực lượng cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không được để bị động bất ngờ gây thiệt hại tính mạng, tài sản người dân; kịp thời ứng phó với diễn biến xấu có thể xảy ra.

Không để người dân ở lại trên lồng bè, tàu thuyền, khu vực không an toàn, rất khó khăn khi ứng cứu trong lúc bão đổ bộ. Các địa phương, các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn để người dân yên tâm sơ tán, bố trí lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, chuẩn bị y tế cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị các sở ngành, địa phương tích cực triển khai giải pháp phòng-chống bão số 4. Ảnh: MINH NGUYỄN

Ngay sau cuộc hợp với Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị các sở ngành và địa phương tích cực đôn đốc nhắc nhở công tác phòng-chống bão, khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng quyết định cho các em học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều nay. Tùy từng địa bàn, diễn biến của bão sẽ có chỉ đạo tiếp theo đối với từng địa phương; đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, trực tiếp xuống chỉ đạo ở địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cao do bão để triển khai công tác phòng-chống, ứng phó kịp thời; chủ động đảm bảo an toàn công tác hồ đập thủy lợi không để bị động bất ngờ.

MINH NGUYỄN