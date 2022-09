Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

(GLO)- Đến đầu giờ chiều 7-9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Theo đó, đã có ít nhất 14 thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân đồng thời chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ trách nhiệm.

Cháy lớn tại karaoke ở Bình Dương, ít nhất 5 người chết

Đà Nẵng: Cháy ô tô liên hoàn ở trước khu nhà hàng tiệc cưới

Theo đó, tại Công điện số 792/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Quán karaoke AP cháy dữ dội khiến nhiều người thương vong. Ảnh nguồn Báo Bình Dương

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 9-8-2022 của Chính phủ, Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 1-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21-4-2022 của Văn phòng Chính phủ...

Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định; không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6-9, đám cháy bùng phát ở quán karaoke AP nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP. Thuận An) với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, kết cấu 3 tầng, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ. 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tham gia dập lửa.

Do các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất dẫn đến bị thương và được cấp cứu ngay sau đó. Đến đầu giờ chiều 7-9, đã có 14 thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm.

PHƯƠNG VI (theo Báo Bình Dương, nld.vn)