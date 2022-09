Phú Yên: Điều tra làm rõ vụ việc đánh nhau giữa các nhóm nữ sinh

Theo nội dung đoạn video trên mạng xã hội, một nhóm nữ sinh lớp 8 khoảng 5-6 người dùng tay, chân, các vật dụng khác như dép, mũ bảo hiểm để đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt, bụng của 2 nữ sinh khác.

Hình ảnh cắt từ clip vụ nhóm nữ sinh đánh 2 nữ sinh khác trên địa bàn huyện Phú Hòa vào ngày 30/8/2022. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 1/9, Công an huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đang tiến hành điều tra, làm rõ nội dung liên quan đến một số video đăng tải trên mạng xã hội về việc một nhóm nữ sinh đánh nhau vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30/8/2022, do mâu thuẫn từ trước, một nhóm nữ sinh lớp 8 trên địa bàn huyện Phú Hòa đã đánh hai nữ sinh khác và dùng điện thoại để quay lại vụ việc. Sau đó một số tài khoản mạng xã hội có đăng tải các đoạn video này.

Theo nội dung đoạn video có thời lượng khoảng 5 phút, một nhóm nữ sinh khoảng 5-6 người đã dùng tay, chân và các vật dụng khác như dép, mũ bảo hiểm để đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt, bụng, lưng của hai nữ sinh khác.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng Công an huyện Phú Hòa cho biết Công an địa phương bước đầu đã xác minh và mời các nữ sinh và phụ huynh có liên quan đến các video trên lên làm việc. Ngoài việc xử lý theo quy định pháp luật, Công an huyện cũng sẽ tăng cường các biện pháp giáo dục các em.

Cũng trong ngày 1/9, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết đã xác minh làm rõ thông tin về vụ đánh nhau, cởi áo quần và quay lại clip vừa xảy ra trên địa bàn thị xã.

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, vụ việc trên xảy ra vào ngày 17/8/2022. Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm 4 nữ sinh hẹn một nữ sinh khác đến tại khu vực trường mầm non ở phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa). Sau đó nhóm 4 nữ sinh có hành vi đánh và yêu cầu nữ sinh kia cởi áo quần. Một nữ sinh khác đi cùng nhóm 4 nữ sinh đã quay lại clip vụ việc.

Công an thị xã Đông Hòa đã mời làm việc các nữ sinh nói trên, đa số đang là học lớp 8. Do vậy, Công an thị xã sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và gia đình các nữ sinh có biện pháp răn đe, giáo dục.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết đã nhận được thông tin về các vụ việc nữ sinh đánh nhau xảy ra trên địa bàn huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa; đồng thời chỉ đạo cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hai địa phương trên tìm hiểu và báo cáo sự việc cho Sở để có hướng chỉ đạo xử lý.