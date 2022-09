Phát hiện xe khách vận chuyển 437 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Ngày 8-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh vừa kiểm tra, phát hiện một vụ vận chuyển 437 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.



Bắt giữ xe vận chuyển nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng kiểm đếm số nội tạng chứa trong các thùng xốp. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp



Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 7-9, tại Km486 + 500 tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh dừng kiểm tra phương tiện ô tô khách mang BKS 76B - 003.xx đang chạy theo tuyến Hà Nội - Quảng Ngãi có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.



Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong khu vực hầm chở hàng của ô tô khách này có chứa 6 thùng xốp đựng 437kg nội tạng động vật.



Quá trình làm việc, anh V.V.Đ. (36 tuổi, trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là lái xe khách nói trên, khai nhận số hàng hoá trên là nội tạng động vật, hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.



Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản sự việc và tạm giữ số tang vật trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo DƯƠNG QUANG (SGGPO)