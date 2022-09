Nữ sinh lớp 9 rơi từ lầu 3 trường học ở Tiền Giang

Ngày 15-9, theo nguồn tin của phóng viên Báo SGGPO, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ một nữ sinh lớp 9 của Trường THCS Tịnh Hà nghi nhảy từ lầu 3 xuống sân trường vào sáng cùng ngày.



Người đàn ông lên tầng 11 KS uống cà phê rồi nhảy lầu tự tử

Nơi xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 9 nghi nhảy lầu.



Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6 giờ 50 cùng ngày, em N.P.T.T. (14 tuổi) là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tịnh Hà (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) đứng một mình tại lầu 3, trước cửa phòng bộ môn công nghệ và có nhiều biểu hiện giống như chuẩn bị nhảy lầu.



Thấy em T. leo lên lan can của lầu 3 đứng thì một học sinh khác phát hiện và hô to gọi T. xuống, đồng thời chạy đến chụp chân kéo lại nhưng không được.



Em T. rơi từ lầu 3 xuống sân trường và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị gãy một tay, gãy chân trái và chấn thương cột sống.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo NGỌC PHÚC (SGGPO)