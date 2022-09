Hà Tĩnh: 2 người bị thương do mưa lũ, hàng nghìn học sinh đang nghỉ học

Do mưa lũ, tại Hà Tĩnh đã có 2 người bị thương, nhiều tuyến đường bị ngập lụt gây chia cắt, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học.



Quốc lộ 1A qua xã Xuân Lam đang bị ngập phải cấm phương tiện qua lại. Ảnh: TT.





Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lũ từ ngày 27 đến 30.9 đã khiến 2 người ở xã Hương Thủy (huyện Hương Khê) bị thương. Đó là bà Lê Thị Nguyệt (trú thôn 2) trong lúc dọn đồ lên cao tránh lũ bị cành cây gãy rơi trúng, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và chị Lê Thị Hồng (trú thôn 8) bị trượt chân ngã gãy tay.



Tại huyện Hương Khê có nhiều tuyến đường thuộc các xã Hương Thủy, Gia Phố, Phúc Đồng, Điền Mỹ, Hương Giang, Hòa Hải... bị ngập.



Theo Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hương Khê Phan Quốc Thanh, sáng 30.9 ở huyện này có hơn 10.270 học sinh của 25 trường mầm non, 21 trường tiểu học và 12 trường THCS phải nghỉ học.



Tại huyện Hương Sơn có 4 thôn thuộc các xã An Hòa Thịnh, Kim Hoa bị cô lập. 12 trường học, trong đó, 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS với tổng số học sinh hơn 4.300 học sinh nghỉ học.



Ngập lụt ở vùng trũng thấp thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ. Ảnh: ĐT.





Tại huyện Đức Thọ một số tuyến đường liên thôn ở xã Hòa Lạc, Yên Hồ, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Liên Minh, Tùng Châu bị ngập sâu từ 20 - 50cm.



Tại huyện Vũ Quang ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông trục thôn, xóm ở xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Thọ Điền.



Tại huyện Nghi Xuân, hiện Quốc lộ 1A qua xã Xuân Lam đang bị ngập sâu từ 30 - 50cm và đang bị cấm phương tiện qua lại từ 4h30 sáng nay.



Phương tiện được hướng dẫn đi trên Quốc lộ 1A tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh để đảm bảo lưu thông bình thường.



Từ 7h ngày 30.9, thủy điện Hố Hô (Hương Khê) xả qua tràn với lưu lượng 225 m3/s. Thủy điện Hương Sơn không xả tràn.



Các hồ thủy lợi Sông Rác xả 50m3/s; Bộc Nguyên xả 10 m3/s; Tàu Voi xả 1,5 m3/s; Thượng Sông Trí xả 15m3/s; Kim Sơn xả 10 m3/s.





Theo TRẦN TUẤN (LĐO)