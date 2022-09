Điều tra vụ 9 người Trung Quốc trôi dạt trên biển Phú Quốc

Một thuyền trưởng tàu đánh cá đã cứu 9 người Trung Quốc rồi đưa họ vào cảng An Thới ở Phú Quốc để trình báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới.





Ngày 24-9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết lực lượng biên phòng đang phối hợp với công an tiếp tục điều tra vụ 9 người Trung Quốc trôi dạt trên vùng biển Phú Quốc.



3 trong 9 người Trung Quốc đang làm việc với lực lượng biên phòng.



Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23-9, ông Phạm Xuân Hoàng (SN 1979; ngụ phường An Thới) trong quá trình khai thác hải sản thì phát hiện 9 người trôi dạt trên biển tại khu vực Bắc đảo Phú Quốc, cách Gành Dầu khoảng 20 hải lý về hướng Tây. Ông Hoàng đã cứu 9 người này lên tàu và đưa họ vào cảng An Thới để trình báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới.



Qua xác minh ban đầu, 8 người không có tư trang hành lý và giấy tờ cá nhân, 1 người có căn cước công dân Trung Quốc. 9 người này khai tất cả là người Trung Quốc, đi từ Phúc Kiến (Trung Quốc) sang Campuchia bằng tàu cá để khai thác hải sản, trên tàu có khoảng hơn 20 người.



Tàu xuất phát từ Trung Quốc vào ngày 11-9, trên hành trình đã 2 lần đổi qua phương tiện khác nhau. Đến khoảng 10 giờ ngày 22-9, khi tàu đến gần vùng biển Campuchia thì bị chìm và sau đó được thuyền trưởng tàu cá Việt Nam là ông Hoàng cứu vớt, đưa vào Phú Quốc.

