Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ lập email giả chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngày 9.9, Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm các bị hại liên quan đến vụ án lập email giả chiếm đoạt tiền tỉ.



Bị can Lan Anh và Chương. Ảnh: Công an cung cấp.





Ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ Nguyễn Khắc Chương (sinh năm 1978), Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1973) cùng ngụ quận Gò Vấp và các đồng phạm câu kết người nước ngoài lập email giả, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.



Theo điều tra, Chương được Lan Anh và các đối tượng người nước ngoài thuê đứng tên Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở ở quận Gò Vấp) và đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở quận Phú Nhuận. Chương cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho Lan Anh cùng các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền.



Sau đó, Chương được Lan Anh và đối tượng người nước ngoài thuê truy cập vào tài khoản email của 2 công ty là M.F.I. và V.S.V. lấy cắp thông tin. Chương lập email giả yêu cầu chuyển số tiền hơn 2,1 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Woojin High Tec do mình làm giám đốc rồi rút ra chiếm đoạt, chia cho đồng bọn.



Tháng 9.2021, Công an TPHCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chương, Lan Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.



Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách đề nghị những người đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Woojin High Công an TP.HCM tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, hoặc liên hệ điều tra viên Ngô Văn Hiệp qua số điện thoại 0868.177.879 để cung cấp tài liệu.



