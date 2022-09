Chủ cơ sở karaoke An Phú - Bình Dương đang ở đâu khi xảy ra cháy?

Chủ cơ sở karaoke đã giao toàn quyền quản lý cho một người khác. Thời điểm xảy ra vụ cháy, người này không có mặt tại hiện trường.





Ngày 12-9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan CSĐT tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ cháy theo quy định.



Thông tin đáng chú ý, cơ sở karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016 do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, TP HCM) đứng tên đăng ký kinh doanh nhưng đến tháng 2-2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (SN 1989, Hậu Giang) thuê lại.



Sau khi thuê, ông Khải được giao toàn quyền quản lý cơ sở kinh doanh An Phú. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Xuân không có mặt tại hiện trường.





Lực lượng chức năng đục tường để tiếp cận vào căn nhà



Vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6-9, nhân viên của quán phát hiện có khói bốc lên. Điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2.



Theo nguồn tin, qua trích xuất camera tại một cửa hàng đối diện cơ sở karaoke An Phú xác định, ngọn lửa bùng phát lúc 20 giờ 31 phút ngày 6-9. Thời điểm này, có 5 phòng đang hát. Quá trình làm việc xác định được những người vào cơ sở karaoke An Phú đi trên 4 phương tiện, chủ yếu là ôtô.



Cơ quan CSĐT tiếp tục làm việc với chủ quán, người quản lý và những người có liên quan, kết hợp với kết quả giám định để xác định danh tính của các nạn nhân, trong đó có ai là người nước ngoài, ai là cán bộ công chức nhà nước, những ai là nhân viên phục vụ và tiếp viên...



Trước đó, vào cuối tháng 4-2022, Công an TP Thuận An đã làm việc với cơ sở này và kiến nghị chủ cơ sở liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng. Trong quá trình hoạt động thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, cũng như không phát sinh thêm thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để chập điện, quá tải xảy ra gây cháy.



Tuy nhiên, từ khi có biên bản đến lúc xảy ra vụ cháy, quán chưa thực hiện như kiến nghị của cơ quan chức năng.

Theo Thảo Nguyễn (NLĐO)