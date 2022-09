Các tỉnh miền Trung yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 27-9

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 18 giờ ngày 27-9 cho đến khi có thông báo mới để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra.





Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh nghỉ làm việc từ 12 giờ ngày 27-9 đến hết ngày 28-9. Trừ các bộ phận liên quan đến phòng, chống thiên tai và các lực lượng khác do thủ trưởng đơn vị quyết định.





Người dân TP Hội An đem theo đồ sinh hoạt đến trụ sở UBND phường để tránh bão số 4. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG



Các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, các nhà máy tư nhân trên địa bàn tỉnh cho công nhân, người lao động… được nghỉ làm từ 12 giờ ngày 27-9 đến hết ngày 28-9. Điều này nhằm đảm bảo phòng, chống bảo và bảo vệ tài sản của gia đình.



“Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 18 giờ ngày 27-9 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh”, công văn nêu rõ.



Cùng ngày, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở GD-ĐT thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học ngày 28-9 để phòng tránh bão số 4. Sau ngày 28-9, tùy tình hình thực tế, các địa phương chủ động quyết định việc tiếp tục nghỉ học hoặc đi học trở lại. Đối với cấp THPT do Sở GD-ĐT quyết định phù hợp.



Còn theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, đến nay, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 77 tàu/2.398 lao động, tất cả các tàu trên được thông báo về bão số 4.



Cụ thể, số tàu ở khu vực vùng biển Hoàng Sa là 19 tàu/213 lao động. Trong đó, có 9 tàu/ 100 lao động đang di chuyển xuống phía Nam nhưng tốc độ di chuyển rất chậm. Bộ đội Biên phòng phối hợp với gia đình và địa phương thông báo cho các tàu nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại vẫn giữ liên lạc được với 9 tàu, người và tàu đều an toàn. Khu vực vùng biển Trường Sa: 58 tàu/2.185 lao động.



* Ngày 27-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27-9 đến khi có thông báo tiếp theo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân dự TP Đà Nẵng.





Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)



Theo đó, tuyệt đối không để người ở lại trên các trên tàu cá, lán trại tạm, công trình đang xây dựng từ 14 giờ ngày 27-9 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 4.



Bên cạnh đó, tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, vùng ven sông, ven suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng đến nơi an toàn, hoàn thành trước 14 giờ ngày 27-9.



* Thừa Thiên - Huế: Cấm đường, tạm đóng sân bay và chợ truyền thống để phòng tránh bão



Bắt đầu từ 6 giờ sáng 27-9, cơ quan chức năng tiến hành thực hiện lệnh cấm lưu thông trên đường 71 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo an toàn, tránh các thiệt hại về người và tài sản do bão số 4 gây ra.



Cấm đường 71 từ 6 giờ sáng 27-9.



Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt đầu triển khai hỗ trợ di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt đến nơi an toàn. Trong đó, ưu tiên sơ tán trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo.





Công an thị xã Hương Thủy hỗ trợ di dời người dân đi tránh bão trong sáng 27-9.



Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, các khu chợ truyền thống trên địa bàn tạm ngừng mua bán vào lúc 14 giờ ngày 27-9; các địa phương đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp có phương án bố trí ca, kíp làm việc đảm bảo an toàn công nhân khi có gió bão, mưa lớn từ 12 giờ 27-9 đến 13 giờ ngày 28-9.



Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác phòng chống bão tại các vị trị nguy cơ sạt lở ở huyện Nam Đông



Theo NGUYỄN CƯỜNG - XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG (SGGPO)