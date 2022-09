Cả nước kết nạp hơn 387 ngàn hội viên người cao tuổi

(GLO)- Ngày 13-9, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2022.





Từ đầu năm đến nay, Hội NCT Việt Nam đã kết nạp hơn 387.800 hội viên mới; tổ chức trên 300 lớp tập huấn với hơn 40.900 cán bộ chủ chốt Hội các cấp tham gia; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, NCT chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT; động viên NCT hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-gương sáng”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động NCT thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng mô hình NCT phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chung sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phối hợp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.



Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị đã thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Theo đó, các cấp Hội tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; rà soát nắm chắc những đối tượng NCT nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa, thuộc diện chính sách, chưa có thẻ bảo hiểm y tế để đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Ngày Quốc tế NCT 1-10, Tết Quý Mão... Cùng với đó, vận động NCT tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ban Thường trực Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

THANH NHẬT