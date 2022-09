Buộc tháo dỡ toàn bộ thiết bị 40 phòng hát karaoke chưa được cấp phép ở quận Hoàn Kiếm

(GLO)- Trong đêm 18 và rạng sáng 19-9, lực lượng Công an quận phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã tổng kiểm tra hoạt động phòng-chống cháy, nổ tại các quán karaoke trên địa bàn.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke tại địa bàn phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm). Ảnh nguồn TTXVN

Thượng tá Bùi Văn Đang-Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm-thông tin, trên địa bàn quận có 15 cơ sở karaoke được cấp phép, trước mắt, lực lực chức năng kiểm tra 8 cơ sở ở phường Phúc Tân. Trong đó, lực lượng Công an tập trung kiểm tra các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, lối thoát hiểm, an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh…

Qua kiểm tra, tại 9 cơ sở, trong đó có 8 cơ sở trên phố Phúc Tân, cho thấy, các quán đều có hệ thống thang thoát hiểm, duy trì phòng hát được phép hoạt động khoảng 30% công suất quán, vào thời điểm kiểm tra đang có khách hát tại một số phòng. Hệ thống chuông báo cháy hoạt động bình thường, nhân viên quán có ý thức hướng dẫn khách thoát hiểm và sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy.

Tuy nhiên, tổ công tác cũng đã lập biên bản ghi nhận trên phố Phúc Tân có tổng số 26 phòng hát được cấp phép, nhưng các quán vẫn để tồn tại 46 phòng, vượt nhiều so với giấy phép được cấp.

Ngoài ra, các cơ sở mặc dù được tuyên truyền về việc tạm đóng cửa phòng hát chưa được cấp phép nhưng hiện mới có 6 phòng đã tháo dỡ triệt để thiết bị bên trong; 40 phòng hát còn lại đã tháo dỡ nhưng chưa triệt để.

Cụ thể, kiểm tra trực tiếp tại cơ sở karaoke số 245 (Phúc Tân) cho thấy, cơ sở có 10 phòng, trong đó, 3 phòng đạt tiêu chuẩn, 7 phòng đóng cửa, chủ quán đã dán thông báo, dỡ hệ thống loa. Tương tự, tại cơ sở karaoke ở số 243, 241 (Phúc Tân), tổ công tác nhận thấy, còn 2 phòng hát chưa đạt chuẩn đang trong quá trình tháo dỡ.

Thượng tá Bùi Văn Đang khẳng định, mặc dù các cơ sở đã được tuyên truyền, vận động và yêu cầu cam kết tháo dỡ các phòng hát chưa được cấp phép, nhưng chủ cơ sở thực hiện không triệt để. Đơn vị sẽ cử lực lượng giám sát và yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định.

Theo đại diện UBND quận Hoàn Kiếm, quận đã cho giám sát thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy tại tất cả 15 cơ sở karaoke trên địa bàn. Đến nay, các chủ cơ sở còn tồn tại vi phạm đã ký cam kết trong vòng 1 tuần (từ nay đến 26-9) sẽ xử lý triệt để. Quận sẽ cử lực lượng giám sát, tái kiểm tra các cơ sở trên, nếu tiếp tục phát hiện vi phạm, sẽ rút giấy phép kinh doanh hoặc thu hồi giấy phép an ninh trật tự để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Được biết, trong tháng 9, lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục kiểm tra các quán karaoke còn lại trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh vi phạm nếu có.