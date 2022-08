Xe khách 29 chỗ ngồi lao xuống ruộng khiến 9 hành khách bị thương

(GLO)- Đang lưu thông trên quốc lộ 1A khi đổ đèo Quán Cau (tỉnh Phú Yên), xe khách 29 chỗ ngồi bất ngờ lao xuống ruộng sâu khoảng 1 m khiến 9 hành khách bị thương.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: C.T.N/SGGPO

Vào khoảng 14 giờ ngày 21-8, xe ô tô khách 29 chỗ ngồi BKS 79B-006.54 đang lưu thông trên quốc lộ 1A di chuyển theo hướng Nam-Bắc, khi đổ xuống dốc gần hết đèo Quán Cau thì bất ngờ lao sang bên kia đường rồi xuống ruộng sâu khoảng 1 m so với mặt đường.



Hậu quả, vụ tai nạn trên làm 9 người trên xe khách bị thương và đã được chính quyền đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu kịp thời.



Ông Cao Thái Nhân-Chủ tịch UBND xã An Cư (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết: Trong chiều nay 21-8, các đơn vị chức năng và Cảnh sát giao thông đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên.



Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn xe khách không hề có va chạm với phương tiện nào nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng.



GIA BẢO (tổng hợp)