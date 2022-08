Xây dựng nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô

(GLO)- Hôm qua (5-8), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo đề nghị của Bộ Công an.

Theo đó, nội dung Nghị quyết số 97/NQ-CP yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư pháp và phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.



Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự án nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào tháng 10-2022). Chính phủ đề xuất dự thảo nghị quyết soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn, quy trình tại một kỳ họp.

Ảnh minh họa





Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị quyết trong quá trình tổ chức xây dựng, trình ban hành nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý.



Được biết, trước đây Chính phủ cũng đã 2 lần cho Bộ Công an tổ chức đấu giá và thu lệ phí cấp biển số tự chọn. Song, do dư luận xã hội còn nhiều ý kiến trái chiều nên Chính phủ đã yêu cầu ngừng triển khai. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn có rất nhiều người muốn sở hữu biển số ô tô theo sở thích như: “biển số đẹp”, “biển số tiến lên”, biển số theo ngày, tháng, năm sinh của chủ sở hữu... nên việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là cần thiết.





HUỲNH LÊ