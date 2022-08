Vụ mất 19 sổ đỏ tại Đà Nẵng: Bắt đầu xét xử cựu cán bộ tiếp tay nữ đại gia lừa đảo

Ngày 17-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ phẩm bị cáo Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; bị cáo Đào Thị Như Lệ (SN 1979) cùng tội danh trên và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Theo cáo trạng, Dương Thị Ngọc Anh (trú quận Ngũ Hành Sơn) là nhân viên hợp đồng tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.



Tháng 4-2020, do thiếu tiền, Anh lợi dụng việc được giao lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt sổ đỏ) của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính để đưa số sổ hồng này cho Đào Thị Như Lệ (trú quận Sơn Trà).





Đại gia Đào Thị Như Lệ (đứng trước) và Dương Thị Ngọc Anh tại phiên xử sơ thẩm sáng 17-8.





Anh được Lệ cho vay 1 tỉ đồng. Khi các sổ đỏ đến hạn giải quyết, Anh lấy lại và đổi sổ khác cho Lệ. Lệ trả nợ cho các chủ nợ xong thì lấy các sổ đỏ về trả lại cho Ngọc Anh.



Thời điểm này, Lệ vay tiền của nhiều người, đến hạn trả nợ nhưng không có tiền nên nhờ Anh tiếp tục cho "mượn" các sổ đỏ để đưa cho chủ nợ giãn nợ. Lệ hứa khi bán được lô đất làm dự án xây dựng khu phức hợp thương mại và căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương, sẽ giải quyết các khoản nợ này và giúp Ngọc Anh làm ăn, trả nợ.



Tuy nhiên, đến tháng 8-2020, Lệ vẫn chưa trả được nợ, nhiều lần bị chủ nợ đe dọa nên bỏ trốn. Các sổ đỏ đến hạn phải trả lại cho người dân, Ngọc Anh không lấy lại được nên chi nhánh đã phát hiện sự việc và trình báo công an.



Báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà cho biết tổng cộng có 25 sổ đỏ và hồ sơ liên quan bị mất. Trong đó, Ngọc Anh đã đưa cho Lệ 19 sổ, thất lạc 5 sổ. Số sổ còn lại cùng hồ sơ gốc do một nhân viên khác làm thất lạc.



Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với những người liên quan và thu giữ 22 sổ đỏ, trong đó có 19 sổ Ngọc Anh đưa cho bà Lệ. Vụ việc khiến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân trễ hạn từ 5 đến 40 ngày so với quy định, phải gửi 14 thư xin lỗi do giải quyết trễ hẹn thủ tục hành chính.



Đối với hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Đào Thị Như Lệ, cáo trạng xác định khoảng tháng 1 đến tháng 7-2020, Lệ dùng các sổ hồng từ Ngọc Anh để bịa chuyện Lệ mua các bất động sản này, lừa 5 người với tổng số tiền 41,4 tỉ đồng.



Trong các bị hại, ông Phạm Thanh bị lừa 13,4 tỉ đồng, bà Phạm Quỳnh Thu Thơ (trú quận Bình Thạnh, TP HCM) và vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng - bà Lê Thị Hương (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị lừa mỗi người 13 tỉ đồng; ông Nguyễn Quốc Phú (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và bà Hồ Minh Tâm (trú TP Đà Nẵng) mỗi người bị lừa 1 tỉ đồng.



Dự kiến phiên xử sơ thẩm sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ hôm nay (17-8).

Theo Hải Định (NLĐO)