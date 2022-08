Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi chữa cháy

(GLO)- Chiều 2-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.



Theo đó, ngay sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Tờ trình số 685/TTr-TTg, chiều cùng ngày 2-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 3 cán bộ, chiến sĩ gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân-Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội); Thượng úy Đỗ Đức Việt-cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc-chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội).

Thượng tá Đặng Anh Quân; Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy (từ trái sang phải)





Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.



Trước đó, Đại tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.





HUỲNH LÊ