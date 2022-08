Triệt phá sòng bầu cua trong một công ty ở Bình Dương

(GLO)- Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) ngày 19-8 cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện trường vụ bắt sòng bầu cua trong công ty. Ảnh nguồn congan.com.vn

Trước đó, vào ngày 17-8, sau thời gian theo dõi một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Bến Cát phối hợp cùng Công an xã An Điền ập vào nhà kho của một công ty trên địa bàn.