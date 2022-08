Triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo liên tỉnh ở Thanh Hóa

(GLO)- Ngày 1-8, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Đơn vị đã triệt phá đường dây lừa đảo liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng có thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều người ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh nguồn Báo Thanh Hóa Trước đó, từ cuối tháng 6 đến tháng 7-2022, Công an huyện Như Xuân liên tiếp nhận được tin báo của người dân ở nhiều địa phương khác nhau về việc bị các đối tượng (không rõ lai lịch) trên mạng internet chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.

Điển hình, ngày 12-6, chị T.T.T. (xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khi đi công tác ở huyện Như Xuân đã bị các đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền 340 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 24-6, chị L.T.Tr. (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) bị chiếm đoạt số tiền 22,2 triệu đồng; ngày 7-7, chị N.T.T.H. (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) bị chiếm đoạt số tiền 410 triệu đồng…

Xác định đây là nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Như Xuân đã tập trung lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an và Công an TP. Đà Nẵng, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ Lê Văn Vỹ (SN 1995), Lý Hoàng Diệu (SN 2000), cùng trú tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; Trương Công Hay (SN 1995), Nguyễn Thế Hiển (SN 1993), cùng trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Tang vật thu giữ gồm: 13 điện thoại di động, 25 sim thẻ, 5 tài khoản ngân hàng, 1 máy tính xách tay và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thiết kế giao diện giả mạo của một số ngân hàng. Sau đó, giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện để liên lạc, tư vấn cho khách hàng, thông báo tài khoản của họ đang gặp sự cố như chuyển nhầm tiền, bị khóa... Để khắc phục sự cố này, các đối tượng đã gửi cho chủ tài khoản một đường link giả mạo là website ngân hàng và yêu cầu nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu, cung cấp mã OTP...

Sau đó, các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân của chủ tài khoản rồi chiếm đoạt quyền đăng nhập để chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại sang tài khoản của các đối tượng.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2019 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên cả nước với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.