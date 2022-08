Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho một đơn vị của lực lượng Tình báo Công an nhân dân

(GLO)- Sáng 4-8, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực lượng Tình báo Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh nguồn Báo Công an nhân dân

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Tình báo Công an nhân dân luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như phục vụ hiệu quả việc hoạch định và triển khai chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Tình báo Công an nhân dân, Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý cho lực lượng và nhiều đơn vị, cá nhân thuộc lực lượng.

Việc đón nhận danh hiệu Anh hùng lần này là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao của toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Tình báo Công an nhân dân nói riêng; khẳng định sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước với cả quá trình nỗ lực, cống hiến không biết mệt mỏi của lực lượng Tình báo Công an nhân dân.