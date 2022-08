Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh trả hồ sơ làm rõ hành vi Nhâm Hoàng Khang chiếm đoạt "tiền ảo"

(GLO)- Ngày 3-8, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do có hiểu biết về công nghệ thông tin nên Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên website https://trex.exchange (gọi là sàn T-Rex) của ông Vũ Ngọc Châu.

Để chiếm đoạt được tài sản của ông Vũ Ngọc Châu, sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Nhâm Hoàng Khang đã nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công làm cho sàn T-Rex bị sập, gửi email cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công, uy hiếp tinh thần ông Châu.

Sau nhiều lần phía T-Rex xin giảm tiền, Nhâm Hoàng Khang nhắn tin cho nhân viên kế toán của ông Châu yêu cầu phải đưa cho Khang 400 triệu đồng trong 2 tháng, bằng hình thức mỗi tháng trả 200 triệu đồng. Vào ngày cuối tuần của tháng phải chuyển 50 triệu đồng, thì Khang sẽ trả lại dữ liệu thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex; nếu không thì sàn phải tự công bố lên trang chủ thông tin sàn đã bị tấn công hoặc Khang sẽ gửi email cho tất cả khách hàng biết thông tin tài khoản của họ đã bị lấy cắp. Hoặc Nhâm Hoàng Khang sẽ đưa hết thông tin khách hàng lên mạng, bán thông tin cho đối thủ cạnh tranh và sẽ làm cho tất cả khách hàng không đăng nhập được sàn T-Rex.

Trước áp lực từ Nhâm Hoàng Khang, từ ngày 11-11-2020 đến 1-2-2021, ông Châu đã 10 lần đưa cho lái xe tổng cộng 291,8 triệu đồng để chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Nhâm Hoàng Khang.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. (Nguồn: tuoitre.vn)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhận định, ngoài tội danh bị truy tố là "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, bị can Nhâm Hoàng Khang còn có dấu hiệu của hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, hồ sơ thể hiện bị can xâm nhập vào trang T-Rex để chiếm quyền điều khiển của tài khoản "Anh Ba" chuyển 29.672,36126 USDT (tiền ảo) về tài khoản của bị can. Sau khi bị khóa tài khoản, bị can tiếp tục xâm nhập vào sàn này đánh cắp dữ liệu của 29.000 khách hàng của sàn T-Rex. Hành vi này của bị can có dấu hiệu của một tội phạm khác. Do đó, cần xác định bị can thực hiện bằng phương pháp nào, cách thức vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị hoặc các phương thức khác của bị can ra sao, có can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử hay không...

Bên cạnh đó, cần làm rõ bị can đã lấy cắp dữ liệu của 29.000 khách hàng ra sao và có sử dụng trái phép hoặc thay đổi, làm giả, hủy hoại dữ liệu để xác định có dấu hiệu phạm tội hay không.

Đồng thời, bị can Nhâm Hoàng Khang đã chiếm đoạt 29.672,36126 USDT, do vậy, cần xác định đây có phải hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác để chiếm đoạt tài sản?

Từ đó, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ những nội dung trên.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngoài cáo trạng thể hiện hành vi "tống tiền" chủ sàn tiền ảo T-Rex để chiếm đoạt 291,8 triệu đồng, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook tên "Đạo Diễn Hoa Hạ" của bà Phan Thị Ánh Phượng. Sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho Nguyễn Phương Hằng. Nhâm Hoàng Khang khai nhận, đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang web http://noibo.vov.vn của Báo điện tử VOV. Tuy nhiên, bà Phượng xác định không bị thiệt hại và không tố cáo Nhâm Hoàng Khang. Ngày 27-1-2022, Báo điện tử VOV có văn bản xác định 85 tài khoản mà Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online vào thời điểm đó của hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ tại địa chỉ http://noibo.vov.vn . Danh sách này chỉ có tên tài khoản nên không thể dùng để đăng nhập vào trang web này được. 85 tài khoản này không phải tài khoản cho người quản trị mà chỉ là tài khoản của người dùng bình thường; trang web http://noibo.vov.vn để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website báo điện tử VOV. Sau đó, ngày 25-4-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh có công văn đề nghị Sở Thông tin-Truyền thông TP. Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhâm Hoàng Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.