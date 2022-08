Thế chấp ảnh khỏa thân để vay nợ, "chiêu độc" của tín dụng đen

Mới đây, trên "thị trường" tín dụng đen xuất hiện các vụ thế chấp bằng hình ảnh khỏa thân, các nhóm cho vay nặng lãi sẽ sử dụng hình ảnh đó để khống chế con nợ.









Các băng nhóm tín dụng đen nghĩ ra đủ chiêu trò rất lưu manh để truy cùng diệt tận những người đã dính bẫy. Nhắn tin đe dọa, ném đồ bẩn vào nhà, dọa giết người vay nợ.

Một băng nhóm tín dụng đen bị Công an TP.Hà Nội triệt phá hồi tháng 5.2022. Ảnh: T.A



Chưa đủ, bọn chúng tấn công cả những người có liên quan đến người vay, đôi khi chỉ vì có tên trong danh bạ điện thoại, tấn công cả nơi mà người vay nợ làm việc. Gần đây, các công ty có công nhân vay tín dụng đen đã khốn khổ vì bị tín dụng đen khủng bố.



Nay lại thêm chuyện thế chấp bằng ảnh, clip khỏa thân. Con nợ phải nộp hình ảnh khỏa thân của mình như một thứ tài sản thế chấp, cầm cố.



Trong bài "Biến tướng của tín dụng đen: Ép chụp ảnh khoả thân cho vay nặng lãi" đăng trên Lao Động ngày 22.8, Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, ảnh, video khoả thân là thông tin cá nhân thuộc về quyền nhân thân chứ không phải quan hệ tài sản. Bởi vậy, việc thế chấp cho các khoản vay lãi nặng bằng hình thức này không được xác định là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự một cách hợp pháp. Đây chỉ là thủ đoạn uy hiếp tinh thần của người vay, buộc trả nợ.



Biết là vậy nhưng tội phạm tín dụng đen luôn hành động bất chấp pháp luật, các băng nhóm sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả uy hiếp mạng sống con người chỉ vì tiền, thì chuyện bắt người vay thế chấp hình ảnh khỏa thân là quá đơn giản.



Cho nên, không bàn đến chuyện các băng nhóm tín dụng đen có tôn trọng pháp luật hay không, mà là làm sao để ngăn chặn hoạt động của những băng nhóm này.



Hằng ngày, các nhóm cho vay vẫn hoạt động, thậm chí rất công khai, đòi nợ càng công khai. Cũng có một vài địa phương triệt phá một vài vụ, bắt được vài "ông trùm", nhưng không đáng gì so với lực lượng tín dụng đen đang hoành hành trong xã hội.



Chỉ có triệt phá, xử lý hình sự loại tội phạm này thì xã hội mới yên.



Nhưng, cũng phải xem lại người vay, có cầu mới có cung. Báo chí đưa tin dày đặc, với mục đích tuyên truyền để người dân không dính bẫy tín dụng đen, nhưng nhiều người vẫn lao vào. Biết rằng, nếu không trả đúng hạn, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên tới 1.570% - 2.190%/năm, nhưng vẫn cứ vay, vậy thì không ai có thể can ngăn được.



Biết là thế chấp ảnh khỏa thân sẽ bị khống chế, thậm chí không chế cả đời, nhưng vẫn nộp ảnh và clip khỏa thân cho bọn tín dụng đen, thì chỉ có trời cứu.



Có thể có trường hợp gặp "bước đường cùng" do bệnh tật, tai ương, nhưng cũng không ít người vì cờ bạc, đề đóm, ăn nhậu mà mang nợ.



Quý trọng bản thân, không rượu chè cờ bạc, chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình, thì khó có chiếc bẫy tín dụng đen nào bẫy được mình.





Theo Lê Thanh Phong (LĐO)