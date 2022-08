Sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

(GLO)- Chiều 12-8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã dự và trao Quyết định cho sĩ quan Công an đi thực hiện Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải-sĩ quan Công an nhân dân đầu tiên trúng tuyển vị trí chuyên gia Phòng Tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tại Bộ phận Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ).

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ với nhiệm kỳ 2 năm tại trụ sở Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc và 3 cán bộ đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh nguồn Báo Quốc tế

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trao Quyết định cho 3 sĩ quan trực tiếp công tác tại Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), trong đó có một nữ sĩ quan.

Ngày 15-6-2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Văn phòng Thường trực).

Sau khi thành lập, Văn phòng Thường trực đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc và tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình.

Qua đó, đã phối hợp với Liên hợp quốc, các đối tác nước ngoài, sự hỗ trợ hiệu quả của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho 23 sĩ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được Liên hợp quốc kiểm tra, đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

