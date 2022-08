Quảng Nam: Kịp thời giải cứu 23 người mắc kẹt tại suối Tiên

(GLO)- Đến 17 giờ 30 phút ngày 6-8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã giải cứu thành công, an toàn 23 người bị mắc kẹt trên núi ở khu vực suối Tiên (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) do mưa lớn.

Theo đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 6-8 có một nhóm gồm 28 người, trong đó có 24 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) và 2 thầy giáo cùng 2 cháu nhỏ là con của thầy giáo cùng đi vào khu vực suối Tiên chơi.

Lực lượng chức năng giải cứu nhóm khách bị kẹt trên núi. Ảnh nguồn CAND

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, trời mưa lớn, nước suối dâng cao, có 5 em học sinh đi trước nên qua được bờ, còn lại 23 người bị mắc kẹt chưa qua được.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường, xác định vị trí, hướng dẫn nhóm người ra vị trí thuận lợi, sau đó triển khai bắt thang, giăng dây đưa 23 người qua suối an toàn.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)