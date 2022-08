Ô tô tải bốc cháy dữ dội khi vừa qua trạm BOT ở Phú Yên

Vừa qua khỏi trạm BOT An Dân 1 (huyện Tuy An), một chiếc ôtô tải chở nệm bỗng dưng bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ hàng hóa trên xe đều bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 24.8, tại Km 1290 Quốc lộ 1 thuộc thôn Bình Chính, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) một ôtô tải đang chở hàng mang BKS 89C-20739 do tài xế Đậu Ngọc Thái (SN 1988, trú tại Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

Theo nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội làm tất cả số nệm trên xe đều bị cháy rụi. Vụ cháy khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc khá lâu.

Ôtô tải chở nệm bốc cháy dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC huyện Tuy An đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến 8h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn nhưng toàn bộ xe khách đã bị cháy rụi cùng lượng lớn hàng hóa.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.