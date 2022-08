Người dân trình báo thấy hổ xuất hiện ở Phong Nha-Kẻ Bàng

Người dân cho biết đã gặp hổ tự nhiên khi đang thám hiểm ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong khi đó, các chuyên gia về động vật hoang dã nhận định bức ảnh cuối cùng chụp được hổ trong tự nhiên ở Việt Nam là từ năm 1998, nên xác suất vẫn còn hổ trong tự nhiên là cực thấp.

Ngày 6-8, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận thông tin một người dân trình báo về việc gặp hổ tự nhiên khi đi sâu vào rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.



Rừng tự nhiên ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm

Người này sau đó đã phản ánh đến Ban Quản lý Vườn quốc gia về việc mình đã gặp 1 con hổ khi đi thám hiểm du lịch tại đây. Vị trí người này cho rằng gặp hổ tự nhiên ở Km24 trên đường 20 Quyết Thắng, con đường độc đạo chạy băng rừng từ đường Hồ Chí Minh – nhánh Tây lên 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo lời kể của người này, khi đi thám hiểm du lịch anh bất ngờ gặp một con hổ lớn gầm vang. Khi gặp hổ, do hoảng sợ, anh đã leo lên cây cao để tránh bị hổ tấn công và đánh tiếng. Sau vài phút con hổ cũng lao vào rừng sâu. Người đàn ông này liền bỏ chuyến thám hiểm du lịch về báo lại sự việc gặp hổ với lãnh đạo Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thì hàng chục năm nay, Việt Nam chưa ghi nhận dấu hiệu nào còn hổ trong tự nhiên. Nếu trường hợp người nhìn thấy hổ này là đúng, sẽ là một phát hiện "động trời" cho giới bảo tồn hổ.

Vị lãnh đạo này nhìn nhận hiện chưa thể kết luận là người dân này nhìn thấy hổ bởi người này không nhìn trực diện con hổ. Theo phản ánh của người này thì mới chỉ là nhìn thấy một con thú lớn, có bộ long màu đỏ cam, nặng khoảng 70kg nhưng chưa thể xác định được là còn gì.

"VQG Phong Nha – Kẻ Bàng vốn là nơi sinh sống của hổ, tuy nhiên việc nhìn thấy hổ trong tự nhiên là điều cực kỳ hiếm gặp. Chỉ qua lời kể của người dân nói nhìn thấy hổ, chưa thể kết luận được có đúng là hổ hay không" - ông Trí cho hay.

Theo Trung tâm Bảo vệ Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) thì bức ảnh chụp được hổ cuối cùng ở Việt Nam là từ năm 1998. Đã 24 năm, giới bảo tồn động vật hoang dã không thu thập được bằng chứng, dấu tích nào của hồ trong tự nhiên. Dù vậy, khi phỏng vấn thì một số người dân vẫn nói có dấu vết của hổ, nhưng chưa được xác nhận.

Trước đó, cuối tháng 3, Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã tiếp nhận 7 con hổ Đông Dương từ VQG Phù Mát (Nghệ An) về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật.



Hổ Đông Dương đang được nuôi dưỡng ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Được biết, 7 con hổ này là tang vật trong một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ. Sau khi bắt giữ, Công an Nghệ An đã bàn giao 7 con hổ cho VQG Pù Mát chăm sóc.

Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang lựa chọn một khu vực phù hợp tại Vườn để quy hoạch diện tích khoảng trên 5.000m2 khép kín, đủ điều kiện để đưa hổ về với môi trường bán tự nhiên, để các con hổ này có thể phát huy tập tính hoang dã.