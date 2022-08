Người đàn ông dùng gậy gỗ đánh tử vong nhân viên y tế

(GLO)- Tại tuyến đường đoạn thôn 2, xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), bà Đ.T.T.H. (55 tuổi, nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh) đang đi trực về nhà thì bị N.T.S. (46 tuổi, trú xã Đức Chánh) cầm 1 khúc gỗ đi trên đường bất ngờ đánh mạnh vào đầu và mặt khiến bà H. tử vong tại chỗ.





Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 15-8, tại tuyến đường đoạn thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, bà Đ.T.T.H (55 tuổi, nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh) đang đi trực về nhà thì bị N.T.S. (46 tuổi, trú xã Đức Chánh, bị bệnh tâm thần) đang cầm một khúc gỗ đi trên đường bất ngờ đánh mạnh vào đầu và mặt. Bà H. bị thương nặng dẫn đến tử vong tại chỗ.



Theo tin từ cơ quan Công an, nghi phạm N.T.S. là người từng được bà H. khám bệnh và điều trị tại Trạm Y tế xã Đức Chánh.



Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Mộ Đức đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, làm rõ vụ việc, đồng thời khống chế bắt giữ nghi phạm N.T.S.



GIA BẢO (tổng hợp)