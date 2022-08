Nghệ An: Nghi rơi từ tầng 26 xuống đất, người đàn ông tử vong

(GLO)- Người dân phát hiện thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn cạnh Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).





Khu vực phát hiện sự việc. Ảnh: CTV/baonghean

Ngày 7-8, lãnh đạo phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết, Công an đang điều tra nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 26 của một khách sạn xuống đất tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 7-8, nhiều người tá hỏa phát hiện 1 thi thể không còn nguyên vẹn nằm trong khuôn viên Đoàn an điều dưỡng, trên đường Bình Minh, cạnh Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò.



Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an thị xã Cửa Lò đã kịp thời có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra. Theo thông tin ban đầu thi thể là nam giới.



GIA BẢO (tổng hợp)