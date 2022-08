(GLO)- Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lào Cai, bà Giàng Thị D. điều khiển thuyền, không may vào dòng nước xiết, thuyền bị lật làm cả 5 người trên thuyền rơi xuống sông.





Cơ quan chức năng đang tìm kiếm 4 người mất tích do lật thuyền trên sông Chảy-đoạn qua địa phận xã Bản Mế (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). Ảnh: T.L/LĐO

Trước đó, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 15-8, trên sông Chảy-đoạn qua địa phận thôn Cốc Rế (xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai), xảy ra vụ lật thuyền khiến 1 người tử vong, 4 người mất tích.



Chiếc thuyền trên do bà Bà Giàng Thị D. (SN 1978) điều khiển chở bà Sùng Thị D. (SN 1969), cháu Lý Anh T. (SN 2021), cháu Lê Anh Q. (SN 2018) và cháu Lý Thu T. (SN 2021) cùng trú tại thôn Cốc Rế (xã Bản Mế), dự định sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, Mường Khương thăm ông bà ngoại. Không may chiếc thuyền vào dòng nước xiết, thuyền bị lật làm cả 5 người trên thuyền rơi xuống sông.



Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bản Mế đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13 giờ cùng ngày 15-8 đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.



Hiện, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, người dân xã Bản Mế đang phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Si Ma Cai) tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích.



GIA BẢO (tổng hợp)