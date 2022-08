Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép ở An Giang

(GLO)- Ngày 14-8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Lâm (SN 1979, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Văn Lâm. Ảnh: TTXVN Theo đó, Đỗ Văn Lâm là bị can liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra ngày 19-10-2021 tại huyện An Phú.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 28-10-2021, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Thanh Long (SN 1991, cùng trú tại huyện An Phú) cũng với hành vi nêu trên.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh An Giang xác định: Ngày 17-10-2021, Lâm được Long móc nối để chở người xuất cảnh trái phép với giá 500.000 đồng/chuyến. Tối cùng ngày, Lâm điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn đón 4 người khách về giao cho Long đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia trót lọt.

Tiếp đó, khoảng 18 giờ ngày 19-10-2021, Long tiếp tục gặp Lâm và cho số điện thoại của Tuấn; đồng thời, yêu cầu Lâm gọi điện thoại để biết địa điểm đón khách.

Khoảng 20 phút sau, sau khi 2 bên liên lạc được với nhau, Tuấn đã nhờ xe ôm chở 1 người, còn Tuấn điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở 6 người đến khu vực ấp Tân Khánh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú) để giao cho Long và Lâm tìm cách đưa tất cả xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Tuy nhiên, khi chưa kịp đến địa điểm giao khách theo thỏa thuận thì Tuấn bị Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang bắt quả tang.

Từ lời khai của Tuấn, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà trọ Huyền Trân (xã Phước Hưng, huyện An Phú) thì phát hiện còn 9 người đang chờ xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn và Long được các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh thuê chở 16 người đưa qua Campuchia với giá 12 triệu đồng.