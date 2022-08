Khám xét 7 địa điểm của đường dây sản xuất bằng giả

Các đơn vị của Bộ Công an đã khám xét 7 địa điểm của đường dây sản xuất, bán bằng giả, chứng chỉ giả qua mạng Internet, ở TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Ngày 23.8, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, văn bằng, chứng chỉ giả qua mạng Internet.

Tang vật liên quan đến đường dây sản xuất, bán văn bằng giả, chứng chỉ giả. Ảnh: CACC



Trước đó, ngày 17.8, A05 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai đồng loạt 7 tổ công tác, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan.



Trong số này, Nguyễn Ngọc Hiệp (33 tuổi, TPHCM) và Nguyễn Ngọc Thuận (28 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) được xác định cầm đầu đường dây. Các đối tượng Nguyễn Nhựt Long, Phạm Viết Luật, Trần Đức Thiên, Nguyễn Ngọc Hà có vai trò giúp sức.



Theo điều tra, các đối tượng đã tạo lập Fanpage “Chuyên làm cavet” để rao bán, nhận làm nhiều loại bằng cấp, giấy tờ giả, gồm: hộ chiếu, bằng lái xe, đăng ký xe, bằng đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm ngân hàng… có giá từ 500.000 - 6 triệu đồng



Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ với các số điện thoại do đối tượng đưa lên Fanpage, thỏa thuận giá cả.



Trong đó, Hiệp chuyên làm giả bằng lái, đăng kiểm ôtô, xe máy và hộ chiếu; Thuận làm giả đăng ký xe, sổ tiết kiệm ngân hàng; Long làm giả bằng đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Luật chuyên làm giả chứng chỉ nghề.



Khi có khách hàng đặt làm giấy tờ, tài liệu giả, các đối tượng điều hành sẽ chia sẻ đơn hàng lên nhóm Zalo chung. Theo đó, đơn hàng thuộc mảng công việc của đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ chủ động sản xuất, in ấn và giao cho khách hàng bằng nhiều hình thức gồm giao hàng qua đơn vị vận chuyển công nghệ.



Khách hàng thanh toán tiền cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng, qua đơn vị vận chuyển...



Cơ quan công an đang đấu tranh, mở rộng vụ án, làm rõ hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Liên quan đến vụ án trên, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 604 phôi bằng giả các loại, 13.106 tem giả, 151 loại giấy tờ giả đã in ấn và 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 14 máy in màu, máy scan, máy ép nhựa, 97 con dấu giả phục vụ cho các hoạt động sản xuất văn bằng chứng chỉ giả của các đối tượng.



Từ vụ án trên, A05 đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng nêu trên; không đăng tải hình ảnh các loại giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ… lên các trang mạng xã hội.



Việc tham gia các hoạt động mua bán, sản xuất tài liệu con dấu của các cơ quan tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Việt Dũng (LĐO)