Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng, dầu tăng cao

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa giao các bộ nghiên cứu hỗ trợ các đối tượng có thu nhập thấp và hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân theo đề nghị của Bộ Công thương.





Theo nội dung Công văn số 5142/VPCP-NN ngày 12-8 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: Sau khi xem xét kiến nghị của Bộ Công thương về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp và giá xăng dầu cho ngư dân, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.

Khi giá xăng dầu tăng cao, ngư dân đánh bắt thủy, hải sản đã bị tác động lớn





Bộ Công thương cho biết, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của các vấn đề địa lý, chính trị và các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế của các nước sau dịch Covid-19 nên giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao. Trong nước, Bộ Công thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính sử dụng hiệu quả công cụ “Quỹ bình ổn giá” để điều hành bình ổn giá xăng, dầu trong nước. Bên cạnh đó, theo đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giảm thuế bảo vệ môi trường để hạn chế mức tăng của giá xăng, dầu trong nước. Tuy nhiên, do biên độ biến động giá xăng, dầu thế giới quá lớn nên các biện pháp điều hành bình ổn trong nước chỉ hạn chế được mức tăng của giá xăng, dầu trong nước (từ 11-1-2022 đến 5-7-2022 tăng 26,73-67,96%) so với mức tăng của giá xăng, dầu thế giới (tăng 44,3-91,47%), nhưng vẫn đang ở mức khá cao, ảnh hưởng đến công tác kiểm soát lạm phát và sản xuất, đời sống của người dân.



Đồng thời, trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 4044/BNN-TCTS ngày 24-6-2022 về việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng của giá xăng, dầu tăng cao, Bộ Công thương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các địa phương có hoạt động sản xuất đánh bắt thủy, hải sản rà soát, cân đối, bố trí ngân sách để hỗ trợ giá xăng, dầu cho ngư dân bằng tiền từ ngân sách Nhà nước bù vào phần giá tăng so với đầu năm 2022 đối với loại xăng, dầu ngư dân sử dụng, để khuyến khích ngư dân khôi phục trở lại hoạt động vươn khơi, bám biển. Thời gian hỗ trợ từ khi ban hành chính sách đến hết năm 2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp trong xã hội nhằm giảm bớt khó khăn đời sống của người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)