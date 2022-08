Hãi hùng tài xế say xỉn tông vào cây xăng khiến 8 người bị thương

(GLO)- Ngày 13-8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ nam tài xế Ngô Công Hán (35 tuổi, trú xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) trong vụ xe ô tô lao vào cây xăng, tông hàng loạt phương tiện khiến 8 người bị thương.





Chiếc ô tô do tài xếp Ngô Công Hán điều khiển bất ngờ lao thẳng vào cây xăng đang hoạt động khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Gia Đoàn/TNO

Bước đầu cơ quan Công an xác nhận, tài xế Ngô Công Hán vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, lên tới 0,9 mg/lít khí thở. Tại trụ sở Công an, anh Hán thừa nhận trước khi gây tai nạn đã uống nhiều bia, sau đó tự lái xe về. Trong lúc điều khiển phương tiện, anh Hán không làm chủ được và lao thẳng xe vào cây xăng với tốc độ cao khiến nhiều người bị thương.



Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 12-8, anh Ngô Công Hán lái ô tô mang biển 30H-758.03 đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lao vào khu vực cây xăng số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), tông hàng loạt xe máy và thiết bị cây xăng.



Hậu quả, khiến 8 người bị thương nặng, trong đó có 2 nhân viên cây xăng. Nhiều phương tiện hư hỏng. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Công an Q.Đống Đa đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân.



Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt với người điều khiển xe ôtô nếu vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở có thể bị phạt tới 30 - 40 triệu đồng và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

GIA BẢO (tổng hợp)