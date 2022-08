Đà Nẵng: Đột kích cơ sở bán mỹ phẩm lậu, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm

Ngày 31.8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.





Số mỹ phẩm lậu bị thu giữ. Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, trong ngày 30.8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê ập vào cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê (Q.Thanh Khê) do chị L.T.N.A (25 tuổi, ngụ cùng địa chỉ này) làm chủ.



Tại thời điểm trên, lực lượng công an phát hiện tại cửa hàng và kho chứa hàng hóa có 1.165 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu như kem dưỡng da các loại, dầu gội đầu, sữa tắm, sửa rửa mặt... không rõ nguồn gốc.



Chị A. cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.



Hiện Đội Cảnh sát Kinh tế đang tạm giữ 1.165 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo Nguyễn Tú (TNO)