Cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy, 2 chiến sĩ PCCC bị hôn mê

Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn cùng nhiều chiến sĩ đã lao vào đám cháy để cõng một cụ già và dìu thêm 4 người đang mắc kẹt bên trong khách sạn tại Bà Rịa- Vũng Tàu.





Chiều 22-8, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên hai cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.



​Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-8, nhận được tin báo cháy xảy ra tại Khách sạn Lucky Star Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), trung tâm chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng với 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (đóng tại huyện Xuyên Mộc) đến hiện trường.



Hiện trường vụ cháy



Khi lực lượng chữa cháy tới nơi, khí độc và khói đã bao trùm lên toàn bộ khách sạn. Lúc này, tại tầng 5 của khách sạn còn nhiều người bị mắc kẹt. Do tình huống cấp bách, Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn cùng nhiều chiến sĩ đã lao vào đám cháy cứu người.



Do một số nạn nhân bị mắc kẹt, tinh thần hoảng loạn, trong đó có một cụ già nên Thượng úy Quân đã trực tiếp cõng cụ và cùng đồng đội dìu 4 người khác ra ngoài an toàn. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Tuy nhiên, do hít phải nhiều khí, khói độc nên Thượng úy Quân và hạ sĩ Sơn đã bị hôn mê, được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.





Hiện sức khoẻ của cả 2 chiến sĩ PCCC đã dần ổn định



​Được biết, sau thời gian nằm điều trị, sức khoẻ của 2 chiến sĩ đã dần ổn định.



Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Hùng đã biểu dương tinh thần dũng cảm của hai chiến sĩ PCCC, đồng thời động viên các chiến sĩ yên tâm điều trị, sớm trở lại công tác.

