Cảnh báo về tội phạm mua bán người với hình thức "sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao"

Theo thông báo của công an, thực tế, việc đưa người sang Campuchia chỉ là vỏ bọc cho hành vi mua bán người và cái kết sau cùng là các nạn nhân bị đe dọa và đòi tiền chuộc.





Ngày 29-8, thông tin từ Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, vừa có thông báo số 402/TB-CATP-HS cảnh báo đến người dân về phương thức, thủ đoạn tội phạm mua bán người với hình thức “sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao” của các đối tượng xấu trên mạng xã hội.



Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh) là một trong những con đường từ Bình Phước sang Campuhchia



Theo Công an thành phố Đồng Xoài, gần đây lợi dụng tình người người lao động ở cả nông thôn lẫn thành thị cần việc làm, các đối tượng lừa đảo đã lập ra các trang trên mạng xã hội như: Việc làm Campuchia, Hội người Việt ở Campuchia… với những lời dụ dỗ về mức lương “khủng”, có thể vài nghìn đô mỗi tháng, kèm theo đó là các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thậm chí cho “ứng” trước tiền để lo chi phí xuất cảnh, đã khiến rất nhiều người nhẹ dạ, cả tin sập bẫy.



Sau khi chiếm được lòng tin của người lao động, các đôi tượng tìm đủ mọi cách để đưa người lao động sang Campuchia bằng mọi ngã, chính ngạch và trái phép, đưa họ vào trong các cơ sở do người Trung Quốc làm chủ (chủ yếu là casino đánh bạc trực tuyến) với tần suất lao động khổ ải, từ 15-17 giờ/ngày, nhưng lương chỉ từ 5-7 triệu đồng/tháng.



Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc ở Campuchia họ bị quản lý chặt chẽ, không được đi lại và dường như ngừng liên lạc với thế giới bên ngoài. Khi không đáp ứng được các yêu cầu khắc nghiệt do phía chủ đề ra, họ bị hành hạ, tra tấn, đánh đập, đối xử thậm tệ.



“Thực tế, việc đưa người sang Campuchia chỉ là vỏ bọc cho hành vi mua bán người và cái kết sau cùng là các nạn nhân bị đe dọa và đòi tiền chuộc”-Thông báo nêu.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Đồng Xoài cảnh báo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp, phòng chống tội phạm. Cụ thể, cẩn cảnh giác lời mời, kêu gọi “sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao” của các đối tượng xấu trên mạng xã hội. Trong trường hợp nếu có nhận lời đi làm thì cần tìm hiểu kỹ và thông báo cho người thân về nơi làm việc, công việc sẽ làm, thông tin về người cùng đi (nếu có) trước khi quyết định xuất cảnh.

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện tại Khu vực cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp)



Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây môi giới, tổ chức đưa người “Sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao”, nghi vấn lừa đào, mua bán người thì cần thông báo gấp cho người thân, đồng thời cấp báo cho cơ quan công an để ngăn chặn, điều tra, xử lý.



Theo ​BÙI LIÊM (SGGPO)