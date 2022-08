Bình Phước: Bàn giao bé gái 7 tuổi bị cha dượng bạo hành cho cha ruột nuôi dưỡng

(GLO)- Chiều 5-8, UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã tiến hành bàn giao cháu L.Y.S. cho cha ruột nuôi dưỡng, chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND huyện Đồng Phú cũng đã biểu dương và trao thư khen của Chủ tịch UBND huyện cho chị Nguyễn Thị Thúy Oanh (hàng xóm của cháu S. ở ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa)-người đã phát hiện vụ bạo hành và kịp thời báo tin đến cơ quan chức năng.

Đại diện hội, đoàn thể huyện Đồng Phú và xã Tân Hòa sửa soạn cho L.Y.S. trước khi cháu về quê cùng cha ruột. Ảnh nguồn TTXVN

Tính đến ngày 5-8, cháu L.Y.S. đã trải qua gần 10 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú. Sức khỏe, tinh thần của cháu hiện đã ổn định. Vì vậy, trong chiều 5-8, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành làm các thủ tục xuất viện cho cháu S. Công an huyện cũng đã đưa S. đi giám định thương tích để có cơ sở xử lý hành vi “hành hạ con” của cha dượng và mẹ đẻ.

Trước sự chứng kiến của người thân, UBND xã Tân Hòa đã bàn giao cháu S. cho cha ruột là anh Và Bá Giày (thường trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để nuôi dưỡng, chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, UBND xã cũng trao lại cho gia đình số tiền số tiền 34,9 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ cho cháu S. trong những ngày điều trị. Dịp này, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện cũng tặng thêm một số phần quà thiết thực cho cháu S.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 27-7, chị Nguyễn Thị Thúy Oanh sang nhà cháu S. chơi và phát hiện trên người S. có nhiều vết bầm tím, nghi cháu bị cha mẹ bạo hành nên đã đưa S. về nhà và báo với Công an xã Tân Hòa. Nhận được tin, UBND xã Tân Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến nhà chị Oanh đưa cháu S. đến Trung tâm Y tế huyện thăm khám, nhập viện điều trị. Khi nhập viện, tình trạng của cháu S. phía sau người bị bầm tím từ đầu, cổ đến chân; qua quan sát có nhiều vết thương cũ, đặc biệt vùng mông có nhiều vết thương rách da gây chảy máu.

Đến tối 28-7, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Trần Thanh Tú (22 tuổi, cha dượng cháu S.) để điều tra về hành vi hành hạ con; khởi tố bị can Lầu Y Lầu (mẹ ruột cháu S.), thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để tiến hành điều tra.