Bệnh nhân mở phòng bay lắc, bán ma tuý tại BV Tâm thần TƯ I lĩnh án tử hình

Ngoài tuyên phạt 2 án tử hình trong vụ bệnh nhân mở phòng bay lắc, bán ma tuý, toà còn kiến nghị Công an Hà Nội tiếp tục điều tra sai phạm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để không "lọt tội phạm".



'Bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1: Mua chuộc Trưởng khoa 10 triệu đồng/tháng

Bệnh nhân mua bán ma túy, rủ gái dịch vụ "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Nguyễn Xuân Quý (áo xám, hàng đầu) chủ mưu vụ mở phòng bay lắc, bán ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I và 9 bị cáo trong phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.D



Kiến nghị điều tra sai phạm



Sau hơn một ngày thẩm vấn, nghị án, trưa 31.8, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, ở huyện Thanh Trì) tổng hợp mức án là tử hình về các tội "Mua bán, Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma tuý".



Nguyễn Văn Ngọc bị tuyên phạt tử hình tổng hợp 2 tội "Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Nguyễn Trung Nguyên 26 năm tù tổng hợp 2 tội danh này; Nguyễn Công Thường chung thân tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".



Liên quan vụ án, bà Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, cựu Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) được xác định không thành khẩn nên bị tuyên 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Nguyễn Anh Vũ (cựu kỹ thuật viên bệnh viện) lĩnh 7 năm về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý"; Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt mỗi bị cáo 5 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".



Hai bị cáo còn lại là Lê Hoàng Hải lĩnh 7 năm 6 tháng, Bùi Chí Hải 9 năm tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".



Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm việc quản lý độc quyền chất này của Nhà nước. Các bị cáo đã hám lợi, ham vui để vi phạm pháp luật.



"Hành vi của các bị cáo tại Bệnh viện gây mất lòng tin của người dân với ngành y", bản án sơ thẩm nhận định.



Đánh giá vai trò của các bị cáo, toà xác định, trong vụ án, Quý cầm đầu, chủ mưu, Ngọc giúp sức tích cực. Bị cáo Ngọc thực hiện các hành vi đóng gói, bán ma tuý, giao ma tuý cho Quý.



Ngoài tuyên các mức án trên, toà kiến nghị Công an Hà Nội điều tra sai phạm nếu có của lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tại thời điểm để xảy ra vụ án, để không bị lọt tội phạm.



Chủ mưu vụ mở phòng bay lắc, bán ma tuý không bị tâm thần



Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2018, Nguyễn Xuân Quý không mắc bệnh tâm thần, nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Quý khai lợi dụng việc điều trị này để không phải chấp hành bản án.



Năm 2020, Quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế, đánh một chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nhằm mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý. Bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện, lắp hệ thống loa công suất lớn, đèn nháy và bàn DJ để tổ chức bay lắc.



Khách tham gia "tiệc" ma tuý có cả bạn bè, người thân của bệnh nhân và 3 cựu nhân viên y tế gồm Nguyễn Minh Huệ, Bùi Thị Hạt và Nguyễn Anh Vũ.



Để hoạt động bay lắc, Quý khai mỗi tháng đã nộp cho bà Lưu 6-10 triệu đồng chi phí buồng bệnh. Sau khi nhận tiền, bác sĩ Lưu đưa cho tổ công đoàn 2-3 triệu đồng mỗi tháng để nhập quỹ.



Ngoài ra, Quý mua ma túy từ bên ngoài rồi cất giấu, mua bán hàng cấm ngay tại bệnh viện trên. Khi có người giao dịch, Ngọc, Trung và nhóm đàn em sẽ thay Quý đi giao, nhận ma tuý. Họ được Quý trả công bằng việc cho sử dụng ma tuý miễn phí.



Trong một thời gian dài, ổ nhóm này hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý có tính chất phức tạp, hoạt động thường xuyên, liên tục, ngay trong khuôn viên của bệnh viện.



Đến ngày 20.3.2021, Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, kiểm tra xe ôtô hiệu Toyota Vios màu đen BKS 30E - 80139 của hãng taxi 25 do Nguyên lái chở Ngọc ngồi bên ghế phụ phía trước và Thường ngồi ở ghế phía sau có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.



Tổng số tang vật thu giữ khi kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên Nguyễn Công Thường là 208,343 gam MDMA; 91,108 gram Methampphetamine; 352,440 gram Ketamine. Ngọc khai, trưa cùng ngày, có thực hiện việc mua bán trái phép chất ma tuý với Quý.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý tại phòng điều trị tầng 2, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, thu giữ hơn 3,2 kg MDMA; gần 1,7kg Ketamine; và gần 600 gram Methamphetamine.



Tại phiên toà, đa phần các bị cáo đều khai nhận hành vi, riêng bà Lưu không thừa nhận sai phạm.



Trong lời nói sau cùng, Quý gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Khác với ngày đầu xét xử, khi đó Quý có hành vi "phát bệnh", trước khi toà nghị án, ngoài nói lời xin lỗi, bị cáo còn mong được giảm nhẹ hình phạt.



Theo kết quả giám định tâm thần, Quý có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự tại thời điểm xảy ra vụ án.



https://laodong.vn/phap-luat/benh-nhan-mo-phong-bay-lac-ban-ma-tuy-tai-bv-tam-than-tu-i-linh-an-tu-hinh-1087422.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)