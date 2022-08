Bắt giữ nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(GLO)- Ngày 10-8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh nguồn Báo Lào Cai

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 9-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực tỉnh lộ 156 (thuộc thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát), tổ công tác gồm Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Đồn Biên phòng A Mú Sung và Phòng An ninh Điều tra (Công an tỉnh) đã phát hiện 4 xe mô tô có dấu hiệu chở người nhập cảnh trái phép nên ra hiệu lệnh dừng xe.