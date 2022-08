Án mạng ở Bình Thuận: Rượu vào lời ra, con đâm chết cha

Người cha đang uống rượu tại nhà, người con đi nhậu về, sau đó 2 cha con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc người con dùng hung khí đâm chết cha ruột. Sự việc đau lòng xảy ra tại H.Tuy Phong, Bình Thuận).





Tối 28.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra vụ án mạng con đâm chết cha ruột xảy ra trên địa bàn.



Vụ án xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 28.8 tại nhà ông Võ Minh Tạo (thôn 3, xã Phước Thể, H.Tuy Phong, Bình Thuận). Thời điểm trên, ông Võ Minh Tạo (56 tuổi) ngồi uống rượu một mình tại nhà. Sau đó Võ Minh Tự (34 tuổi) là con trai của ông Tạo đi nhậu về.



Cơ quan CSĐT đang khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường vụ con đâm chết cha ruột. Ảnh: CTV



Lúc này, giữa ông Tạo và Tự xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Tự đã dùng kéo đâm cha mình. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người nhà đã đưa ông Tạo đi bệnh viện nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó do mất nhiều máu. Nhận được thông tin, Công an H.Tuy Phong đã tạm giữ nghi phạm Tự để điều tra.



Ngay trong đêm 28.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Thuận) tiến hành xử lý hiện trường, điều tra vụ án. Đồng thời, trưng cầu Trung tâm Pháp y Bình Thuận khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân, phục vụ công tác điều tra vụ con đâm chết cha ruột ở Bình Thuận.

Theo H.Linh (TNO)