2 xe máy đối đầu, 3 người thương vong

(GLO)- 2 xe máy đối đầu trên đường Võ Chí Công đoạn qua địa phận thôn Phú Bình (xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), khiến 3 người thương vong.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Vào lúc 16 giờ ngày 11-8, ông Nguyễn Đình Tuyện (46 tuổi; trú phường An Sơn, TP. Tam Kỳ) điều khiển xe máy biển kiểm soát 92K1-036.93 lưu thông theo hướng Núi Thành-Tam Kỳ, khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 92B1-346.35 do bà Nguyễn Thị Kim Ánh (58 tuổi; trú TP. Tam Kỳ) điều khiển chở cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (13 tuổi) lưu thông theo hướng ngược lại.



Cú tông trực diện khiến cả bà Ánh và ông Tuyện tử vong tại chỗ. Riêng cháu Ngân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.



Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Tam Kỳ có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



GIA BẢO (tổng hợp)