Xe khách tông xe đầu kéo, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

Rạng sáng nay 21-7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 2 người thương vong.





Sáng 21-7, tin từ Đội CSGT Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng đưa thi thể lái xe khách mắc kẹt trong cabin trong một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong





Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng 21-7 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.



Thời điểm trên, xe khách mang BKS 81B-009.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc (trên ôtô có khoảng 10 hành khách), khi tới địa điểm trên đã tông vào đầu xe đầu kéo chạy hướng ngược lại.



Hậu quả, người điều khiển xe khách (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ, một bé trai khoảng 10 tuổi bị thương (gãy chân), phần đầu 2 xe ôtô hư hỏng nặng.







Vụ va chạm quá mạnh khiến tài xế xe khách tử vong, mắc kẹt trong cabin



Do vụ va chạm mạnh khiến 2 đầu ôtô dính chặt vào nhau nên công an phải huy động xe cẩu để kéo xe, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Như Xuân phối hợp làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)