Vụ thi thể lìa đầu: Nghi vấn nạn nhân bị người sống chung như vợ chồng sát hại

Người phụ nữ xấu số được phát hiện với thi thể lìa đầu và nghi phạm (đã tự tử) được xác định có quan hệ tình cảm với nhau.





Theo nguồn tin của Thanh Niên, cơ quan chức năng cơ bản đã xác định, nghi phạm sát hại bà H. (54 tuổi, được phát hiện tử vong với thi thể lìa đầu ở Q.Kiến An, TP.Hải Phòng), là T.V.H (59 tuổi, ở xóm 4, xã Hoàng Động, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).





Cơ quan công an phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: CTV



T.V.H là đối tượng có 2 tiền án đã ly hôn vợ từ lâu. Sau khi ra tù, T.V.H ở với mẹ đẻ ở xóm 4, xã Hoàng Động. Thời gian gần đây, T.V.H và nạn nhân H. có quan hệ tình cảm, 2 người sống với nhau như vợ chồng. Bản thân bà H. cũng đã ly hôn nhiều năm.



Tuy nhiên, T.V.H thường xuyên say rượu, đánh đập, chửi bới người phụ nữ này.



Không thể chịu nổi T.V.H, bà H. bỏ về quán ăn "Đại sư huynh quán" do người thân mở ở khu nhà ở Tinh Thành Quốc Tế thuộc P.Cựu Viên (Q.Kiến An). T.V.H đã tìm đến đây và sát hại và H. vào ngày 22.7. Theo một số nguồn tin, trước đó, khi bà H. nói sẽ chia tay, T.V.H đã buông lời lẽ sẽ giết bà H. rồi tự tử.



Theo nguồn tin của Thanh Niên, trên người bà H. có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi giết bà H., nghi phạm còn cắt đầu nạn nhân mang xuống tầng 1.



Đến chiều 22.7, con gái bà H. ra quán dọn hàng thì hoảng hốt phát hiện mẹ đã tử vong.



Gây án xong, T.V.H bỏ về xã Hoàng Động, leo lên thuyền của gia đình rồi chích điện tự tử. Chiếc thuyền sau đó trôi đến khu vực xã An Hồng, H.An Dương thì bị cơ quan công an phát hiện.

Theo Lê Tân (TNO)