Vụ phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải: Bắt tạm giam 4 cán bộ kiểm lâm

4 cán bộ kiểm lâm thiếu trách nhiệm khiến hơn 18.000 m2 đất rừng phòng hộ trên núi Thị Vải, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bị phá nát.



Ngày 12-7, tại Hạt Kiểm lâm Vùng Tàu - Phú Mỹ và Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 bị can liên quan đến vụ án phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ.



Trong 4 bị can bị bắt giữ có 2 người là cán bộ Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ gồm Lê Văn Sinh (SN 1967) và Nguyễn Kim Bình (SN 1985, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ); 2 người khác là cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh BR-VT được giao trực tiếp quản lý rừng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ là Tạ Thanh Tùng (SN 1989) và Trần Xuân Hưởng (SN 1988, cùng ngụ TP Bà Rịa).





Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đọc lệnh khởi tố bị can, bắt giữ 2 trong 4 cán bộ kiểm lâm liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ



Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án liên quan đến việc phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải, tiểu khu rừng Tân Phước, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định 4 bị can trên vi phạm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Cụ thể, vào năm 2019, Trần Quang Minh (48 tuổi, ngụ TP HCM) mua hơn 10.000 m2 đất trồng cây lâu năm của ông Châu Văn Thời Hai trên núi Thị Vải.



Đến giữa năm 2020, ông Thời Hai nói với Minh rằng muốn bán số cây rừng trên mảnh đất liền kề với mảnh đất Minh đã mua, giá bán là 300 triệu đồng. Ông Thời Hai cũng nói rằng đây là đất do Nhà nước quản lý nhưng trên đất có nhiều cây rừng xen lẫn với mít, chuối, điều, bạch đàn.



Lần này, Minh chỉ mua một nửa số cây trên đất với giá 150 triệu đồng. Số cây còn lại được những người khác mua với giá 150 triệu đồng.





Hình ảnh núi Thị Vải bị xẻ thịt, băm nát



Tháng 11-2020, Minh thuê ông Võ Văn Lý (ngụ thị xã Phú Mỹ) đào phá lấy cây trên đất mà mình đã mua của ông Hai, lấp bằng phẳng, dùng đá kè tạo bậc thang, đào ao, kè ao trên mảnh đất này. Sau đó, Minh tiếp tục thuê chặt hạ cây đã mua. Những người mua số cây còn lại của ông Hai cũng nhờ Minh đốn cây, tạo mặt bằng, san gạt đất.



Theo điều tra, Trần Quang Minh đã thuê người phá nát gần 18.000m2 đất rừng tại các thửa đất 46; 31; 104; 103; 102; 101... là đất rừng phòng hộ có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm do Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh BR-VT quản lý. Tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là hơn 170 triệu đồng.

