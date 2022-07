Vụ cán bộ chống buôn lậu đi buôn lậu: Tạm giam cựu cán bộ CS kinh tế

Võ Văn Đông là cựu cán bộ công an thứ hai bị khởi tố trong vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến - cựu cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.







Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015.



Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.



Khởi tố 26 bị can



Trước đó, vào ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra, phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), với tổng giá trị theo khai báo là hơn 800 triệu đồng.



Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là chủ mưu, thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng.



Đầu tháng 6/2021, cơ quan điều tra khởi tố Hoàng Duy Tiến. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố 7 đồng phạm giúp sức cho Tiến.



Tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt, gồm Dương Mạnh Linh và 10 bị can khác. Cụ thể, theo quy định, tuổi thiết bị cũ nhập khẩu không quá 10 năm và hồ sơ nhập khẩu phải có chứng thư giám định.



Các bị can làm việc tại Công ty Giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến, qua đó tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.



Trong đó, Dương Mạnh Linh là người ký duyệt tất cả các tài liệu như: Kế hoạch giám định, thông báo kết quả giám định...của toàn bộ 1.121 chứng thư giám định. Các bị can còn lại, mỗi người phải chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ chứng thư giám định đã ký.



Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Đông (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế) và 6 bị can gồm Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn. Ngày 25/7, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn các quyết định trên. Tổng cộng đến nay, 26 bị can bị khởi tố trong vụ án này.



Vì sao khởi tố cựu cán bộ Cảnh sát Kinh tế?



Ngoài Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là chủ mưu, Võ Văn Đông là cựu cán bộ Công an thứ hai bị khởi tố trong vụ án.



Võ Văn Đông là chủ hàng, thuê Tiến nhập hàng thiết bị, máy móc cũ từ nước ngoài về Việt Nam để bán kiếm lời. Cụ thể, toàn bộ hàng hóa đều do Hoàng Duy Tiến nhập về cho các chủ hàng, với thủ đoạn: chủ hàng có nguồn hàng là thiết bị, máy móc cũ ở nước ngoài nhờ Tiến làm thủ tục nhập về Việt Nam.



Chủ hàng gửi hóa đơn, danh sách hàng qua điện thoại, viber cho Tiến. Tiến chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ nhập khẩu, lấy đơn vị nhập khẩu là các công ty do Tiến lập ra. Chi phí nhập mỗi container dao động từ 60-90 triệu đồng, tùy thời điểm và tùy từng chủ hàng.



Khi có hàng về cảng, nhân viên của Tiến sẽ liên hệ với chủ hàng biết để giao nhận với các nhà xe. Sau đó, chủ hàng sẽ thanh toán tiền công cho Tiến qua các số tài khoản mà Tiến cho hoặc thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho Tiến. Ngoài ra, chủ hàng còn nhờ Tiến chuyển khoản tiền thanh toán tiền hàng cho các chủ hàng ở nước ngoài.



Ngoài Đông, 6 bị can Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn được xác định là các chủ hàng nhờ Tiến nhập hàng.



Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)