Vụ 6 người chết trong nhà ở Bình Dương: Nghi ngạt khí máy phát điện

Theo những phỏng đoán ban đầu, có thể do mất điện, gia đình đã sử dụng máy phát điện khiến khí CO2 hút vào máy lạnh trong khi nhà đóng kín cửa nên mới xảy ra vụ việc thương tâm.



Bình Dương: Phát hiện 6 người nằm bất động trong nhà, nhiều người đã tử vong

Hiện trường vụ 6 người tử vọng trong một căn nhà tại đường DJ15, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)



Ngày 24/7, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường vụ 6 người tử vong trong căn nhà là một salon tóc và ban đầu xác định được nguyên nhân gây ra vụ việc thương tâm là do ngạt khí CO2.



Theo đó, danh tính các nạn nhân trong vụ việc thương tâm trên là Lý Quốc P (47 tuổi), Đỗ Thị T (37 tuổi), Lý Bảo Kh (7 tuổi), Lý Quốc Th (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L (15 tuổi), Huỳnh Thúy D (15 tuổi).



Theo nguồn tin từ lực lượng chức năng, tại hiện trường chưa phát hiện dấu hiệu ẩu đả và hình sự. Nghi ngờ ban đầu, do mất điện, gia đình sử dụng máy phát điện, khí CO2 hút vào máy lạnh, gia đình lại đóng kín cửa nên có thể mới xảy ra vụ việc thương tâm trên.



Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, một người đồng nghiệp làm chung với anh Lý Quốc P (47 tuổi) đã gọi điện rất nhiều lần nhưng anh P không bắt máy, đồng nghiệp này đã tới nhà anh P gọi nhưng không ai mở. Nghi có chuyện chẳng lành, nên đồng nghiệp đã đập cửa trước vào nhà phát hiện 6 người tử vong trong nhà.



Hiện, các thi thể đã được đem đi khám nghiệm chờ kết quả chính xác nhất. Căn nhà đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Theo Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)